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SULTANBEYLİ'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 05:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de bir caminin altında mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de bir caminin altında mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken bir süre duman tahliyesi yapıldı. İçerideki yoğun duman etkilenmemek için itfaiye erlerinin zaman zaman ayran içtikleri görüldü.
Olay, Battalgazi Mahallesi'nde Selçukhan Camiisinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Caminin alt katında faaliyet gösteren mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye,sağlık ve polis sevk edildi.

İTFAİYE ERLERİ DUMANDAN ZEHİRLENMEMEK İÇİN AYRAN İÇTİ
Sabah işe giden vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce İtfaiyeye haber verdi. Yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak bir süre caminin içerisinde ve atölyede duman tahliyesi yapıldı. Öte yandan içerideki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zorluk yaşarken zehirlenmemek için ayran içtikleri görüldü.

YANGIN NEDENİYLE CAMİDE SABAH NAMAZI KILINMADI
Polis ekipleri yangın yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Camiin içerisinde ve alt katta bulunan atölyede maddi hasar meydana gelirken sabah namaz içerideki dumanlar nedeniyle kılınmayacağı öğrenildi.

YANGINDA YARALANAN VE DUMANDAN ETKİLENEN OLMADI
Talha Berk adlı vatandaş, "Burada mobilya atölyesi var, uyandık birazcık duman vardı burada daha sonra duman daha fazla artınca, itfaiye ekipleri geldi, kapıyı kırıp yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti, inşallah çok bir zarar olmadan kurtulurlar. Herhangi bir yaralanan ve ya dumandan etkilenen olmadı" diye konuştu.
İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-itfaiye ekipleri yangına müdahalesi
-Yoğun duman çıkması
-İtfaiye erleri ayran içmesi
-Polis ve sağlık ekipleri
-Camiiden detaylar
-Vatandaşla röp.
-Genel ve detaylar

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