HABER

Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 06:18 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de bir caminin altında mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangın

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) SULTANBEYLİ'de bir caminin altında mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken bir süre duman tahliyesi yapıldı. İçerideki yoğun duman etkilenmemek için itfaiye erlerinin zaman zaman ayran içtikleri görüldü.
Olay, Battalgazi Mahallesi'nde Selçukhan Camiisinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Caminin alt katında faaliyet gösteren mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye,sağlık ve polis sevk edildi.

İTFAİYE ERLERİ DUMANDAN ZEHİRLENMEMEK İÇİN AYRAN İÇTİ
Sabah işe giden vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce İtfaiyeye haber verdi. Yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak bir süre caminin içerisinde ve atölyede duman tahliyesi yapıldı. Öte yandan içerideki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zorluk yaşarken zehirlenmemek için ayran içtikleri görüldü.

YANGIN NEDENİYLE CAMİDE SABAH NAMAZI KILINMADI
Polis ekipleri yangın yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Camiin içerisinde ve alt katta bulunan atölyede maddi hasar meydana gelirken sabah namaz içerideki dumanlar nedeniyle kılınmayacağı öğrenildi.

YANGINDA YARALANAN VE DUMANDAN ETKİLENEN OLMADI
Talha Berk adlı vatandaş, "Burada mobilya atölyesi var, uyandık birazcık duman vardı burada daha sonra duman daha fazla artınca, itfaiye ekipleri geldi, kapıyı kırıp yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti, inşallah çok bir zarar olmadan kurtulurlar. Herhangi bir yaralanan ve ya dumandan etkilenen olmadı" diye konuştu.
İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
(FOTOĞRAFLI)

Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangınSultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangınSultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangınSultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangın

PARTNERTürkiye'de otomobil almak artık çok zor!Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!
İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacakİstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak
2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün kimdir?

ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün kimdir?

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın!

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın!

22. dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları belli oldu! 23. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

22. dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları belli oldu! 23. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

5 Eylül Şans Topu sonuçları: Bir devir de Şans Topu çekilişinden! (Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgula!)

5 Eylül Şans Topu sonuçları: Bir devir de Şans Topu çekilişinden! (Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgula!)

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.