Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangın

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) SULTANBEYLİ'de bir caminin altında mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken bir süre duman tahliyesi yapıldı. İçerideki yoğun duman etkilenmemek için itfaiye erlerinin zaman zaman ayran içtikleri görüldü.

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde Selçukhan Camiisinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Caminin alt katında faaliyet gösteren mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye,sağlık ve polis sevk edildi.

İTFAİYE ERLERİ DUMANDAN ZEHİRLENMEMEK İÇİN AYRAN İÇTİ

Sabah işe giden vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce İtfaiyeye haber verdi. Yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak bir süre caminin içerisinde ve atölyede duman tahliyesi yapıldı. Öte yandan içerideki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zorluk yaşarken zehirlenmemek için ayran içtikleri görüldü.