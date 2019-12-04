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Sultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:47 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) SULTANBEYLİ'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı. Kazada aralarında bir öğrencinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.30'da Sultanbeyli, Selçukhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre içinde bir öğrenciyle görevli hostesin bulunduğu öğrenci servisiyle otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Öğrenci servisi çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, serviste bulunan öğrenci, görevli ve şoförle birlikte otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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