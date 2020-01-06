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  4. Sultanbeyli'de okulun rögarı taştı; derslere ara verildi

Sultanbeyli'de okulun rögarı taştı; derslere ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de şiddetli yağış nedeniyle bir ortaokulun rögarı taştı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de şiddetli yağış nedeniyle bir ortaokulun rögarı taştı. İhbar üzerine okula belediye ekipleri sevk edildi. Öğrenciler tahliye edilerek derslere ara verildi.
Şiddetli yağış nedeniyle Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu'nun bodrum katındaki rögar taştı. Okul yönetimi durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Okulun zemin katı sularla doldu. Su seviyesi yaklaşık 10-12 santimetreyi buldu. Oluşan su baskını nedeniyle okulda sık sık elektrikler kesildi. Okul yönetimi rögarın taşması nedeniyle öğrencileri okuldan tahliye etti. Derslere ara verildi. Okulda görevli öğretmenler çizmelerini giyerek suları tahliye etmeye çalıştı. İSKİ vidanjörünün okula gelip çalışma yapması bekleniyor.

(FOTOĞRAF)

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