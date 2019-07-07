Sultanbeyli'de orman yangını (1)

Murat KORKMAZ\/\u0130STANBUL, (DHA) SULTANBEYL\u0130'de ormanl\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Hen\u00fcz bilinmeyen bir sebeple \u00e7\u0131kan yang\u0131na orman ekipleri m\u00fcdahale etti. Yang\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131.PARTNERMe\u011fer her v\u00fccut tipi i\u00e7in ayr\u0131 haz\u0131rlan\u0131yormu\u015f!Ba\u011fc\u0131lar'da iki ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 kaza an\u0131 kameradaE-5'te trafik magandas\u0131 deh\u015feti!
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