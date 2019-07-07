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Sultanbeyli'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Sultanbeyli itfaiyesi bölgeye sevk edildi.

Havadan helikopterin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.

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Sultanbeyli orman yangını

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