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SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:43 | Son Güncelleme

Haber: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha  Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha
Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, orman itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Uzundere'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Alevli şekilde yanan orman
-Orman ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detay

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