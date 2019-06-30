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Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Yakacık İtfaiye İstasyonu'na ait arazözler olay yerine giderek söndürme çalışmalarını başlattı.

Yangına, havadan da yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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