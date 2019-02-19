HABER

SULTANBEYLİ'DE OTOBÜSLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

*Kaza sırasında otobüste olan kadın ve bebeği korku dolu anlar yaşadı.

*Kaza sırasında otobüste olan kadın ve bebeği korku dolu anlar yaşadı.

İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de özel halk otobüsüne başka bir otobüs çarptı. Otobüsün camlarının kırıldığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de perondan çıkan özel halk otobüsüne perona giren başka bir otobüs çarparak camlarını kırdı. Kaza sırasında kucağında bebeğiyle oturan bir kadın korku dolu anlar yaşadı. Çarpma anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde perondan çıkan otobüse perona giren başka bir otobüs çarpıyor. Çarpma sonrası otobüs camları kırılıyor. Kazadan sonra otobüs şoförü aracı durduruyor. Ön tarafta oturan kadın ve bebeği korku dolu anlar yaşıyor. Kadın daha sonra otobüsten iniyor.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Adana'daki öğretmen erkek öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Okulda iğrenç olay!

Günlük burç yorumları 19 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti (Fikret Ünlü kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.