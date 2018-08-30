Sultanbeyli'de otomobil EDS direğine çarptı: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkisinde seyir halindeki Ecem Zeliha Postacı (26) idaresindeki 26 DS 607 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki Elektronik Denetim Sistemi (EDS) direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araç bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Postacı ile araçtaki Kubilay Kayaran (25) bulundukları yerde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan Postacı ile Kayaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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