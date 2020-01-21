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  4. Sultanbeyli'de otomobil takla attı

Sultanbeyli'de otomobil takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Sultanbeyli'de otomobil takla attı

Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul(DHA) Sultanbeyli'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, saat 12.20 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammet Yoldaş yönetimindeki 34 JY 2207 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alırken görgü tanığı Resul Taşan "Bir baktım ters döndü. Koştuk hemen kapıyı açtık. Çenesi kilitlenmişti. Ağzını açtık dili geriye kaçmasın diye. Önce kendine geldi ve başım ağrıyor dedi. Ondan sonra bilinci kayboldu. Ara ara inliyordu. Ama herhangi bir yerine görünen bir kırığı veya yarası yoktu. Hareket edebiliyordu. " dedi. Kaza sebebiyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri ters dönen otomobili çevirmek için büyük çaba sarf etti. Takla atan otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Sultanbeyli'de otomobil takla attı

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