HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultanbeyli’de otomobilden hırsızlık kamerada

Sultanbeyli’de otomobilden hırsızlık kamerada

19.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de otomobilin camını kırarak, ses sistemini çalan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonrası bir hurdacı dükkanında yakalandı.Olay, Sultanbeyli’de saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Sultanbeyli’de otomobilin camını kırarak, ses sistemini çalan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonrası bir hurdacı dükkanında yakalandı.
Olay, Sultanbeyli’de saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. isimli şahıs sabah saatlerinde sokak arasında bulunan bir aracın sağ ön camını kırarak araç içerisindeki ses sistemi ve bazı parçaları çaldı. F.D., çaldığı parçaları bölgede hurdacılık işi yapan Ö.Y. isimli şahsa emanet edip, 2 saat sonra geri alacağını bildirdi.
O esnada soyulduğunu fark eden sürücü ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin gittiği hurdacıya ulaştı. Ses sistemini hurdacıya teslim eden F.D. ürünleri geri almak için geldiğinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
HDP'li Gergerlioğlu hakkında flaş kararHDP'li Gergerlioğlu hakkında flaş karar
İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı tutuklandı

MİT'in Sincar'da yakaladığı PKK'lı hakkında flaş karar

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler: 'Karnımız çok acıkmıştı'

Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Sultangazi’de bacağından vurulan kişinin seke seke kaçtığı anlar kamerada

Dehşete düşüren olay! Bacağından vuruldu seke seke kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.