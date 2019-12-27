HABER
  4. Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 22:13 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Metin K'ya çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Metin K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken sürücü de gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
En zor görev! Gözyaşlarını tutamadıEn zor görev! Gözyaşlarını tutamadı
Polisten kaçak içki üretimi yapanlara baskınPolisten kaçak içki üretimi yapanlara baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaza anı güvenlik kamerasında

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En zor görev! Kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine rekor başvuru

Rekor başvuru! Bakan Soylu tebrik etti

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Türk Akım'ı açıklaması

Bakan duyurdu: 8 Ocak'ta açıyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Hesaplarına biner TL yatırıldı

Adana'daki selde zarar kişilerin hesaplarına biner lira yatırıldı

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımları!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.