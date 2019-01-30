SULTANBEYLİ'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Sultanbeyli'de yola çıkan çocuk nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada içi yolcu dolu özel halk otobüsü kaldıra çıkarak telefon hattı dağıtım kutusuna ve bir ağaca çarparak durabildi.

Kaza Sultanbeyli Mimar Sinan Caddesi Süreyyapaşa Sokak'ta 1 hafta önce meydana geldi. İddiaya göre yol çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyon kıran otobüs sürücüsü önce önünde duran minibüse ardından kaldırımdaki telefon hattı dağıtım kutusuna ve ağaca çarparak durabildi. Otobüs şoförü kazanın ardından yolcuları tahliye etti. Kaza anı ve ardından yaşanan büyük panik güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası yansıdı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Cep telefonu görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Telekom çalışanları tamirat görüntüsü

-Vatandaş işe röp

