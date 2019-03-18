- Sultanbeyli’de özel halk otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaşması sonucu otobüs, bir gecekonduya çarptı.

IHAAW151238-ASA\/18-03-2019 \n- Sultanbeyli\u2019de \u00f6zel halk otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn \u015fof\u00f6r\u00fc direksiyon ba\u015f\u0131nda fenala\u015fmas\u0131 sonucu otob\u00fcs, bir gecekonduya \u00e7arpt\u0131. \n18.03.2019 15:12:38 TSI\nNNNNOtomobilde bir garip yolculuk! G\u00f6ren \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fcTeslim olan kad\u0131n ter\u00f6rist: \u00d6rg\u00fctten ka\u00e7amayanlar intihar ediyorAd\u0131yaman'da HDP'li aday ve 3 ki\u015fiye ter\u00f6r propagandas\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131
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