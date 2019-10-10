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SULTANBEYLİ'DE POLİS ARACINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:42 | Son Güncelleme

       Pendik'te, adliyeye götürülürken polis aracından kaçan şüpheli, Esenyurt'ta yakalandı.

Çağatay KENARLI-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL, (DHA)
Pendik'te, adliyeye götürülürken polis aracından kaçan şüpheli, Esenyurt'ta yakalandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranan 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, gözaltına aldıkları bu kişilerden 17 yaşındaki Olcay T'yi hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na, yabancı uyruklu şüpheli ise sınırdışı işlemleri için Pendik Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürmek üzere aynı araçla yola çıkardı. Yoldayken yabancı uyruklu şüpheli, tuvaleti geldiğini belirterek 1 polisle birlikte ekip aracından indi. Olcay T., bu sırada polis arabasından atlayarak Sultanbeyli'de bulunan ormanlık alana kaçtı.

VATANDAŞLARIN YANLIŞ İHBARI POLİSİ YANILTTI…
Ekip otosunu süren görevli polis, araçla Olcay T.'yi kovalamak istedi. Ekip otosunun lastiğinin patlamasıyla görevli polis memuru, kovalamacayı yaya olarak sürdürdü. Durumu gören vatandaşlar polis aracının bir kişi tarafından çalındığını ve ormanlık alanda terk edildiğini zannederek, durumu 155 polis imdat hattına bildirdi.

KAÇAK ŞÜPHELİ ESENYURT'TA YAKALANDI
Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, yaşanan olayın aslını öğrendikten sonra kısa sürede ormanlık alana kaçan şüpheli Olcay T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis helikopterinin de destek verdiği arama çalışmaları devam ederken yabancı uyruklu şüpheli ise, Pendik Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülerek teslim edildi. Operasyonlarını sürdüren polis ekipleri, şüpheli Olcay T.'yi Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinde arama yapan polis ekipleri
-Kaçırılan polis otosu
-Genel ve detay

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