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Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 20:15 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de bir markete gelen silahlı kişi ya da kişiler, çalışanı silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

Mutat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ'de bir markete gelen silahlı kişi ya da kişiler, çalışanı silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheliler, kasiyeri silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki bir miktar parayı gasp eden şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

Sultanbeyli'de silahlı market soygunuSultanbeyli'de silahlı market soygunu

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