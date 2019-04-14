SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU

Mutat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de bir markete gelen silahlı kişi ya da kişiler, çalışanı silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheliler, kasiyeri silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki bir miktar parayı gasp eden şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Marketten detaylar

-Polis ekiplerinin incelemeleri

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