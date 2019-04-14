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Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de bir markete gelen silahlı kişi ya da kişiler, çalışanı silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Mutat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ'de bir markete gelen silahlı kişi ya da kişiler, çalışanı silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheliler, kasiyeri silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki bir miktar parayı gasp eden şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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