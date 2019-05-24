Sultanbeyli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sultanbeyli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi.
YORUM YAP0
Sultanbeyli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.