HABER

Sultanbeyli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi.

Sultanbeyli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Kütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklamaKütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklama
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralıAdıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.