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SULTANBEYLİ'DE YANGIN: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 10:13 | Son Güncelleme

  Haber: Ramazan  EĞRİ-İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kadife Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
-Yangından alevli görüntü
-Detaylar

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