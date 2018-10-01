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Sultanbeyli'de yangın: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kadife Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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