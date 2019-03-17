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Sultanbeyli’de yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 19:26 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de bir sokaktaki düğünde patlatılan havai fişekler evin camından girerek yangına sebep oldu.

Sultanbeyli’de bir sokaktaki düğünde patlatılan havai fişekler evin camından girerek yangına sebep oldu. Vatandaşlar tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi
Olay Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın arka sokağında yapılan düğünde havai fişek patlatıldığı sırada havai fişek binanın camından içeri girdi. Evde meydana gelen yangın sonucu içerideki eşyalar yandı. Yangını fark eden komşular kendi imkanlarıyla yangını söndürürken, ev sahibi olan Hatice Yakut yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Düğünde havai fişek patlatan bir şahıs gözaltına alındı.
Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

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