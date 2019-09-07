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SULTANBEYLİ'DE YATAK FABRİKASI KÜLE DÖNDÜ(GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 00:21 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de 2 bin metre karelik bir alandaki yatak fabrikasında çıkan yangında fabrika küle dönerken yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN-Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)
Sultanbeyli'de 2 bin metre karelik bir alandaki yatak fabrikasında çıkan yangında fabrika küle dönerken yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Sultanbeyli'de yatak imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında fabrika kül döndü. Yangın, Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'ta bulunan yatak imalatı yapan bir fabrikada 22:15 sıralarında meydana geldi. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede alevler, tüm fabrikayı sardı.

BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kadıköy, Maltepe, Kartal, Yenidoğan, Yenişehir, Sultanbeyli itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken fabrikası saran alevler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

FABRİKA KÜLE DÖNDÜ
Yangın nedeniyle İGDAŞ ve AYEDAŞ ekipleri de fabrikada çalışma yaptı. Yaklaşık 2 bin metre karelik alandaki fabrika küle dönerken yangında ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)
-Fabrikanın alevli şekilde yanması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-çevredeki vatandaşlar
-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar
-Fabrikanın içinden detaylar
-Genel ve detaylar
(HAVADAN DRONE GÖRÜNTÜSÜ)
-Fabrikadan detaylar
-Ekiplerin çalışması
-detaylar

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