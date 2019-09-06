HABER

SULTANBEYLİ'DE YATAK İMALATHANESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 23:28 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL - Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA  Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı.

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
----------
-Alev alev yanan bina
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
SoloTürk'ten, Edremit'in 'kurtuluş günü' için nefes kesen gösteriSoloTürk'ten, Edremit'in 'kurtuluş günü' için nefes kesen gösteri
 İSPARK Otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon devam ediyor İSPARK Otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.