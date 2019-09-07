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Sultanbeyli'deki çatışma: Yaralanan kişi öldü, 8 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'nde Özcan Bingöl adlı kişinin ölümüyle sonuçlanan sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli'deki çatışma: Yaralanan kişi öldü, 8 kişi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - SULTANBEYLİ'nde Özcan Bingöl adlı kişinin ölümüyle sonuçlanan sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı. Olayın iki aile arasında yaşanan bir evliliğin boşanmayla sonuçlanması üzerine başlayan husumet nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Polis olaya karışan 3 şüpheliyi arıyor.

Sultanbeyli, Battalgazi mahallesinde 27 Ağustos'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Bir otomobilin içindekilerle sokaktakiler arasında çıkan ve dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu Özcan B.(35), Cihan B.(27), Abdulbaki K.(26), Zahir K.(36) ve Fesih T.(49) yaralandı. Yaralılardan Özcan Bingöl kaldırdığı hastanede 6 Eylül'e hayatını kaybetti.

KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayının bazı anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ellerinde silah bulunan kişilerin bir sokağın başına koşarak beyaz renkli bir otomobile doğru ateş ettikleri görüldü. Otomobili yaya olarak kovalayan bu kişilerin bir süre sonra ellerindeki silahla geri dönerek kameranın önünden geçtikleri görüldü.

OLAYIN SEBEBİ BOŞANMAYLA BİTEN BİR EVLİLİK ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışma olayının boşanmayla biten bir evlilik sonucu oluşan husumet yüzünden yaşandığı ortaya çıkarıldı. Boşanmanın ardından ayrılan kadının başka biriyle yaşamaya başlanması üzerine son aylarda bu iki aile arasında kavgalar yaşanmaya başladığı öğrenildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede olaya karışan Osman K.'yı aynı gün gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda il dışına kaçmaya çalışan 6 şüpheli Kocaeli'nde 3 gün sonra bir diğer şüphelide İstanbul'da gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste yapılan sorgularında cinayet iddialarını kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan 3 kişiyi daha aramaya devam ediyor.

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