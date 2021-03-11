HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultanbeyli’deki kanlı pusunun faili amca yakalandı

Sultanbeyli’deki kanlı pusunun faili amca yakalandı

11.03.2021 23:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de iki yeğenini pusu kurarak silahla saldıran ve bir yeğeninin ölümüne sebep olan amca, polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay, Sultanbeyli Üstün Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana gelmişti.

Sultanbeyli’de iki yeğenini pusu kurarak silahla saldıran ve bir yeğeninin ölümüne sebep olan amca, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Sultanbeyli Üstün Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, aralarında miras husumeti olan amca N.E. yeğenleri Seher Elitaş ile Emre Elitaş’ı evlerinin önündeki araçtan inecekleri esnada kurşun yağmuruna tutmuş ve Seher Elitaş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Emrah Elitaş ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan amca N.E. ise olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrası saldırgan N.E. kıskıvrak yakalandı.
Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz Fatih Mahallesi’nde bugün saat 15.30 sularında meydana gelen silahlı saldırı olayının faili N.E. adlı şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmaları sonucunda yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
İstiklal Marşı'nın yazılma nedeniİstiklal Marşı'nın yazılma nedeni
Efe Tur müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Efe Tur müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Nevşehir beyaza büründü

Nevşehir beyaza büründü

İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Neden yazıldı?

İstiklal Marşı'nın yazılma nedeni

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

Son Dakika: 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildi

İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? İstiklal Marşı'nın kabulülünün 100. yılı

İstiklal Marşı nasıl kabul edildi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.