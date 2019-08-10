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Sultanbeyli'deki kurban kesim alanı bayrama hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: - "Sultanbeyli'deki 50 dönümlük kurban satış alanı ve kesim merkezinde 300 çadırımızda yaklaşık 7 bin kurbanımız vardı. Geçtiğimiz günlerde kurban pazarını gezdiğimde çoğu çadırda 'Bitti' notunu görmüştüm. Buradaki kurbanların çoğunun bittiğini arkadaşlarımız ifade etti" - "Bayram günü 5 ünitemizde, yüzlerde kasap ve kasap yardımcılarının desteğiyle hemşehrilerimiz kurbanlarını burada kestirecek. Misafirlerimizin ibadetlerini güzel bir şekilde yerlerine getirmelerini sağlayacağız"

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 50 dönümlük kurban satış alanı ve kesim merkezinde 300 çadırda yaklaşık 7 bin kurbanın satışa sunulduğunu belirterek, "Buradaki kurbanların çoğunun bittiğini arkadaşlarımız ifade etti. Bayram günü 5 ünitemizde, yüzlerde kasap ve kasap yardımcılarının desteğiyle hemşehrilerimiz kurbanlarını burada kestirecek." dedi.

Keskin, Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Keskin, arife gününde satış alanında hareketlilik yaşandığını söyledi.

Sultanbeyli'de her yıl bir önceki yıla göre daha güzel bir kurban satış alanı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Keskin, "Burada bizim öncelikli hedefimiz, yaptığımız işi düzgün yapmaktır. Kurban ibadeti kıyamete kadar devam edeceğine göre ve her yıl da Kurban Bayramı geleceğine göre, bir önceki yıla göre daha iyisini yapmak için arkadaşlarımız ve ekibimizle beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Keskin, rahat bir ortamda kurban satışı yapılabilmesi için her türlü imkanı oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Sultanbeyli'deki 50 dönümlük kurban satış alanı ve kesim merkezinde, 300 çadırımızda yaklaşık 7 bin kurbanımız vardı. Geçtiğimiz günlerde kurban pazarını gezdiğimde çoğu çadırda 'Bitti' notunu görmüştüm. Buradaki kurbanların çoğunun bittiğini arkadaşlarımız ifade etti. Bayram günü 5 ünitemizde, yüzlerde kasap ve kasap yardımcılarının da desteğiyle hemşehrilerimiz kurbanlarını burada kestirecek. Misafirlerimizin ibadetlerini güzel bir şekilde yerlerine getirmelerini sağlayacağız."

- Satıcıların yüzü gülüyor

Kurban pazarındaki satıcılardan Erdal Eğer, Kars'tan 35 kurban getirdiklerini ve satışlarının bu bayram çok iyi olduğunu söyledi.

Eğer, 1 ton 25 kilogram ağırlığındaki büyükbaş hayvanı 24 bin 500 liraya sattığını belirterek, "Çadırdaki tüm büyükbaş hayvanları sattık. Belediyenin hizmet yerinden de memnunuz. Vatandaşların hayvanın güzelliğine ve sakat olup olmamasına bakması gerekiyor. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Satıcılardan Erzurum'un Horosan ilçesinden gelen Aytekin Akbaş da "İstanbul'a getirdiğimiz büyükbaş hayvanlarımız satıldı. Şimdi de en pahalı olan 1 tonluk hayvanımızı da 20 bine sattık. Satışlarımız çok iyi. Kurban alırken hayvanın dişleri, gözüne ve ayağına bakmaları gerekiyor. Bizim hayvanlarımız veteriner kontrolünde geliyor." diye konuştu.

- Alan hakkında

Sultanbeyli'deki Kurban Satış ve Kesim Alanı'nın hazırlanmasına 24 Haziran'da başlandı ve satışlar 27 Temmuz'dan bu yana devam ediyor.

Alanda 300 çadırda 7 bine yakın hayvan (büyükbaş) satışa sunuldu. Alanın dört bölgesine konteynerler konuldu. Duş, tuvalet, mescit, internet imkanı, berber ve zabıta noktaları bulunuyor.

Bayram süresince 5 kesim ünitesinde binin üzerinde kesim yapılacak.

Alan, Kurban Bayramı sonrasında kısa sürede boşaltılarak temizlenecek.

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