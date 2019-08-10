Sultanbeyli'deki kurban kesim alanı bayrama hazır

Sultanbeyli'de her yıl bir önceki yıla göre daha güzel bir kurban satış alanı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Keskin, "Burada bizim öncelikli hedefimiz, yaptığımız işi düzgün yapmaktır. Kurban ibadeti kıyamete kadar devam edeceğine göre ve her yıl da Kurban Bayramı geleceğine göre, bir önceki yıla göre daha iyisini yapmak için arkadaşlarımız ve ekibimizle beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

Keskin, Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 50 dönümlük kurban satış alanı ve kesim merkezinde 300 çadırda yaklaşık 7 bin kurbanın satışa sunulduğunu belirterek, "Buradaki kurbanların çoğunun bittiğini arkadaşlarımız ifade etti. Bayram günü 5 ünitemizde, yüzlerde kasap ve kasap yardımcılarının desteğiyle hemşehrilerimiz kurbanlarını burada kestirecek." dedi.

Belediye Başkanı Keskin, rahat bir ortamda kurban satışı yapılabilmesi için her türlü imkanı oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Sultanbeyli'deki 50 dönümlük kurban satış alanı ve kesim merkezinde, 300 çadırımızda yaklaşık 7 bin kurbanımız vardı. Geçtiğimiz günlerde kurban pazarını gezdiğimde çoğu çadırda 'Bitti' notunu görmüştüm. Buradaki kurbanların çoğunun bittiğini arkadaşlarımız ifade etti. Bayram günü 5 ünitemizde, yüzlerde kasap ve kasap yardımcılarının da desteğiyle hemşehrilerimiz kurbanlarını burada kestirecek. Misafirlerimizin ibadetlerini güzel bir şekilde yerlerine getirmelerini sağlayacağız."

- Satıcıların yüzü gülüyor

Kurban pazarındaki satıcılardan Erdal Eğer, Kars'tan 35 kurban getirdiklerini ve satışlarının bu bayram çok iyi olduğunu söyledi.

Eğer, 1 ton 25 kilogram ağırlığındaki büyükbaş hayvanı 24 bin 500 liraya sattığını belirterek, "Çadırdaki tüm büyükbaş hayvanları sattık. Belediyenin hizmet yerinden de memnunuz. Vatandaşların hayvanın güzelliğine ve sakat olup olmamasına bakması gerekiyor. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.