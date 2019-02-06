Sultanbeyli’nin 110 yıllık tapu sorunu tarihe karıştı

Sultanbeyli’de 100 yıldır çözüm bekleyen tapu sorunu açılışı gerçekleştirilen Mülkiyet Ofisi ile tarihe karıştı.

Sultanbeyli’de 110 yıldır süre gelen tapu sorunu sonunda çözüldü. Sultanbeyli’de ikamet eden hak sahibi vatandaşlar artık imarlı tapularını almaya başladı. Tapu işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için Sultanbeyli Kaymakamlığı yanına Mülkiyet Ofisi kuruldu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konudaki temasları sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yakından takip ettiği mesele, Bakanlar Kurulu’ndan çıkan kanunlarla ve Meclis’ten geçen özel yasalarla çözüme kavuşmuş oldu. Sultanbeylili vatandaşlar artık Mülkiyet Ofisi’ne gelerek hak sahibi olduğu tapularını daha hızlı alabilecekler.

Mülkiyet Ofisi’nin açılış programı dün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve çok sayıda Sultanbeylili vatandaş katıldı. Programda ilk tapuları da sahiplerine veren Keskin, protokolle beraber açılış kurdelesini kesti. Başkan Keskin Mülkiyet Ofisi’ni de inceleyerek çalışanlara başarılar diledi. Sultanbeylili vatandaşların törene ilgisi büyük oldu.

“ 2/B’deki işlemlerin aynısı burada vatandaşlarımız tarafından görülmüş olacak “

Mülkiyet Ofisi’nde 2/B Arazi Kanunu’nda yapılan işlemlerle aynı işlemlerin yapılacağını dile getiren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin “ Mülkiyet Ofisimizin açılışını bugün gerçekleştirdik. Hemşerilerimize öncelikli olarak çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir şekilde misafirimiz oldular. Mülkiyet sürecini anlattık. Adım adım neler yapıldığını, çıkan yasayla hangi aşamada olduğumuzu anlattık ve ardından ofisimizin açılışından önce tebligatını alan, tapu almaya hak kazanan vatandaşlarımızın tapularını da kendilerine teslim etmiş olduk. Hisseli tapularla ilgili çıkardığımız özel yasada vatandaşlarımızın daha önce 2/B’den bilgisi var. 2/B’deki işlemlerin aynısı burada vatandaşlarımız tarafından görülmüş olacak. Aslında vatandaşlarımızın bizde bilgisi var ama Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bizdeki bilgilerle beraber arazideki verileri örtüştürüyor “ dedi.

Vatandaşların tapularını istediği zaman alabileceğini ve nakit alımda avantajları olacağını belirten Başkan Keskin “ Biz bunların kontrollerini yapıyoruz. Bir eksiklik olmasın ve vatandaşlarımız boşuna uğramasın diye encümene girmeden önce o süreci detaylı bir şekilde inceliyoruz. Ardından vatandaşımızı davet ediyoruz. ‘Buyurun gelin tapunuzu alın’ diyoruz. Tabi buyurmaları kendilerine bağlı. İster bir gün sonra isterse bir yıl sonra gelip tapusunu alabilecek. Kendisine sunduğumuz seçeneklerden hangisi ekonomisine daha uygunsa o seçeneği tercih etmiş olacak. Burada nakit ödeyebilir. Nakit ödediğinde avantajları olacak. Taksitle de ödeyebilir. Vatandaşlarımız için hem hukuki anlamda hem teknik anlamda hem de özellikle ekonomik anlamda tüm şartları zorlayarak bunları oluşturduk. Hepimize hayırlı olsun “ dedi.

“ Sultanbeylili vatandaşlar da yapılan hizmetten memnun “

Sultanbeyli’nin 100 yıllık sorunun çözüldüğünü söyleyen Mahmut Güneş “Sultanbeyli’nin 100 yıllık problemi çözüldü. Bu önemli günde burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin Başkanımızın bu işlerde çok büyük emeği var. Yerel yönetimlerdeki çeşitli çalışmalarından ve hükumetimizin ve sayın Binali Yıldırım’ın desteği ile bu işi çözdük. Çok mutluyuz. Huzurluyuz “ dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e teşekkür eden Safiye Yılankırkan “ Bizler Sultanbeylili olarak belediye başkanımız Hüseyin Keskin’in tapuları dağıtması ile ilgili konuşmasını dinlemek için geldik. Kendisinden çok memnunuz. Her türlü çalışması için kendisine teşekkür ediyoruz. Milletimizin gelip tapularını almasını ve mutlu olmasını istiyoruz “ dedi.

