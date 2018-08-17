Turkuaz taksilerin hizmete alımı dolayısıyla Merkez Taksi Durağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Şoförler Esnaf Odası Başkanı Sefa Polat, taksiciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaliteli hizmet sunma amacıyla oluşturulan turkuaz taksi uygulaması, 1995 yılından bu yana kırmızı taksilerin hizmet verdiği Sultanbeyli'de de hayata geçirildi.

UKOME kararına göre, 1 Haziran'dan itibaren ticari taksilere ruhsat yenileme veya araç sahibi değişikliklerinde turkuaz renkli ve en az D segmenti olması şartı getirildi. Bu karara göre 0-2 yaş aralığında olmak şartıyla sadece D ve E segmenti araçlar ticari taksi olarak kullanılabilecek. Ayrıca sarı taksiler için 5 yaş olan değiştirme şartı, turkuaz sınıfına geçiş yapan araçlar için 8, siyah olanlara ise 10 yaş olarak uygulanacak.

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ilçedeki "kırmızı taksi" sorununun çözüldüğünü belirterek, "Taksilerimiz belirlenen standartlara uygun olarak ve daha kaliteli hizmet vermek için dönüşüyor." dedi.

- 95 yılından bu yana devam eden sorun çözüldü

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, İstanbul'da UBER ve sarı taksilerin çok tartışıldığını ancak Sultanbeyli'de ise yıllardır süren kırmızı renkli taksi sorununun ise adeta kangren haline dönüştüğünü söyledi.

İlçede taksi hizmetinin Büyükşehir Belediyesi tarafından 1995 yılında 40 taksi ihalesi ile başladığını hatırlatan Keskin, "O dönemde ilçe nüfusumuz 80 bindi, bugün ise yaklaşık 400 bin. Kırmızı taksiler İstanbul'un diğer bölgelerine yolcu götürdüğünde yolcu alamadan geri dönüyordu. Aynı şekilde sarı taksiler de buraya yolcu getirip, buradan yolcu alamadan dönüyorlardı. Uzun zamandır böyle bir garabet haliyle karşı karşıyaydık." dedi.

Kırmızı taksilerin insanlara eski Sultanbeyli'yi hatırlattığını ifade eden Keskin, halkın talepleri doğrultusunda görev süresi içerisinde çözmek istedikleri en önemli sorunlardan birinin bu konu olduğunu kaydetti.

Sorunun çözümüne katkıları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve ekibine teşekkür eden Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: