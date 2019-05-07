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Sultangazi Belediye Meclisi ihtisas komisyonlarını seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediye Meclisi Mayıs ayının ilk toplantısında ihtisas komisyonlarında görev yapacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediye Meclisi Mayıs ayının ilk toplantısında ihtisas komisyonlarında görev yapacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Kadın Komisyonu’nun adı "Kadın, Çocuk ve Aile Komisyonu" olarak değiştirildi. Öte yandan ihtisas komisyonlarına; "Bağımlılıkla Mücadele İhtisas Komisyonu" ile "Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler ihtisas Komisyonu" eklendi.
İstanbul Sultangazi Belediye Meclisi, Mayıs ayının birinci oturumunu Meclis 1. Başkanvekili Av. Hasan Esat İlhan başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumun ilk maddesi olan Nisan 2019 tarihli toplantıda alınan karar özeti, oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi uyarınca açık oylama usulüyle ihtisas komisyonlarında görev yapacak üyeler belirlendi. Kadın Komisyonunun adı "Kadın, Çocuk ve Aile İhtisas Komisyonu" olarak değiştirildi. Öte yandan ihtisas komisyonlarına; "Bağımlılıkla Mücadele İhtisas Komisyonu" ile "Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler ihtisas Komisyonu" eklendi.

Kadın, Çocuk ve Aile İhtisas Komisyonu
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Einstein’ın "Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir" sözüne atıfta bulundu. Başkan Dursun, "Çocuklarımız büyüyüp gelişirlerken, bize düşen sorumluluk, onların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve hayallerine ulaşabilmeleri için güzel bir çocukluk geçirmelerini sağlamaktır" dedi.
"Geleceğin yöneticisi ve güvencesi olan çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi millet olarak ortak amacımız" diyen Başkan Dursun şunları söyledi:
"Onlara şanlı bir tarih, her yönden gelişmiş ve müreffeh bir ülke bırakmak için çocuklarımız hepimizin hayatında en önemli etkendir. Sultangazi Belediyesi Meclisi olarak kadın; çocuk ve aileye yönelik daha etkin sosyal projeleri hayata geçirmek amacıyla ’Kadın, Çocuk ve Aile İhtisas Komisyonu’ kurduk. Bu komisyon aracılığıyla farkındalık oluşturulacak projeler üretmeyi hedefliyoruz. Böylece çocuklarımızı yeniliklere açık, kardeşlik duygularını özümsemiş, çağdaş bireyler olarak yetiştirebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İhtisas Komisyonu
Başkan Dursun konuşmasında bağımlılıkla daha etkin mücadele ortaya koymak için eğitim alanına ve aile hayatına yönelik bir dizi sosyal projeyi hayata geçirileceğini de söyledi. Başkan Dursun, "Çocuklarımızı korumak hepimizin görevi, herkesin birlik olacağı bu konuda Sultangazi Belediyesi olarak daha etkin yöntem ve eğitim programları yapmak istiyoruz. Bu amaçla Sultangazi Belediye Meclisi olarak Bağımlılıkla Mücadele İhtisas Komisyonu’nu kurduk" dedi.

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