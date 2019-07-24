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Sultangazi Belediyesi tercih danışma merkezleri kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:39 | Son Güncelleme

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler, tercih heyecanı yaşıyor.

Sultangazi Belediyesi tercih danışma merkezleri kurdu

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler, tercih heyecanı yaşıyor. Sultangazi Belediyesi üniversite tercihleri konusunda ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi şubeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda açılan tercih çadırında uzman eğitimciler eşliğinde hizmet verilmeye başlandı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da tercih danışma merkezlerinde gençlerle bir araya geldi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç sınavdan oluşan YKS 2019 sonuçlarının açıklamasının ardından gençler, doğru tercih yapabilme heyecanı yaşıyor. Sultangazi Belediyesi, gençlere yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdi. Üniversite adaylarına üniversite tercihleri konusunda ücretsiz rehberlik ve danışmanlık sunuyor. Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), kendi eğitim şubeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda açtığı tercih çadırında uzman eğitimciler eşliğinde hizmet vermeye başladı.
Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), kendi eğitim şubelerinde 23 Temmuz’da başladığı rehberlik ve danışmanlık hizmetini 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar 09.00-17.00 saatleri arasında yapacak.
Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda yer alan tercih çadırı da 11.00-19.00 saatleri arasında üniversite adaylarının hizmetinde olacak.
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tercih danışma merkezlerini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Burada konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dursun, "Öğrencilerimiz yapacakları tercih ile geleceklerine yön verecekler. Bizde, gençlere yol göstermek ve tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla tercih danışma merkezlerini hayata geçirdik" dedi.
Tercihler konusunda ebeveyn ve çevre baskısının öğrencinin gelecekteki yaşantısında olumsuz zemin oluşturacağına dikkat çeken Başkan Dursun, "Tercihlerde duygusal hareket etmekten kaçınılmalı ve öğrencinin istek ve beklentileri göz önüne alınmalıdır. Tercih yaparken öğrencinin gelecekte yapmaktan mutlu olacağını düşündüğü bir meslek seçilmesi ve ona göre bir tercih sıralamasının yapılması çok önemli" diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) şubeleri
Sultançiftliği Şubesi: Sultançiftliği Mah. Ordu Cad. No: 38 Sultangazi / İstanbul
İsmetpaşa Şubesi: İsmetpaşa Mah. Ordu Cad. No:311-315 Sultangazi/İstanbul
Esentepe Şubesi: Şehit Eyüp Gönen Cad.2369 sok. no:1 Sultangazi/İstanbul
Habibler Nurettin Uzun Şubesi: Eski Habibler Mah. Vefa Poyraz Cad. No:11 Sultangazi /İstanbul
Uğur Mumcu Şubesi: 50.Yıl Mah. Orhangazi Cad. 2133 sok. Sultangazi/İstanbul

Tercih çadırı
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı / Uğur Mumcu Mahallesi, Sultangazi / İstanbul (Sultançiftliği Merkezi Camii yanı)

Sultangazi Belediyesi tercih danışma merkezleri kurdu

Sultangazi Belediyesi tercih danışma merkezleri kurdu

Sultangazi Belediyesi tercih danışma merkezleri kurdu

Sultangazi Belediyesi tercih danışma merkezleri kurdu

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