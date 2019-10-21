Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi\u2019nde bulunan bir binan\u0131n \u00e7at\u0131 kat\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. \u0130\u015fte k\u0131\u015f\u0131n ilac\u0131 unutturacak sebzeEvini kurtarmak i\u00e7in a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 menfezde ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131l\u0131p, \u00f6lm\u00fc\u015f75 metre s\u00fcr\u00fcklenen motosikletlinin imdad\u0131na yoldan ge\u00e7en doktor ko\u015ftu
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