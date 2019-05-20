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Sultangazi'da korkunç olay! Yüzlerce civciv ölü bulundu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

Sultangazi'de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü civciv bulundu. Çöp kutusundan gelen sesler üzerine civcivleri bulanlar yaşanan duruma isyan etti.

Sultangazi'da korkunç olay! Yüzlerce civciv ölü bulundu

Esentepe Mahallesi, 2850 sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı.

MAHALLELİ SESLERİ DUYDU

Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı. Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti.

Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi.

Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi Civciv

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