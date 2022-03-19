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  4. Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

19.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de arkadaşıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Çakal’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanırken, arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek kavgayı başlattığını ileri sürdü.

Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Sultangazi'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Çakal'ın arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturmada tespit edilen görüntülerde Elif Çakal'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.

CESEDİ MADEN OCAĞINDA BULUNDU

Eski bir maden ocağında cesedi bulunan Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da olayı kameraya çektiği belirlenmişti.

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ELİF'İ SUÇLADILAR

Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek kavgayı başlattığını ileri sürdüler. Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler, yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladığını, tutunduğu taşı bırakmasın diye ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdüler.

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(DHA)

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