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Sultangazi'de akılalmaz hırsızlık! 'Kocaman çocuğu niye kucakta taşıyorsun' diye sordu ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bir kafeye kucağında 10 yaşında bir çocukla giren kişi, kafe sahibini oyalayarak çocuğa hırsızlık yaptırdı. 15 bin TL ve 2 yüzüğün içinde bulunduğu çanta ile bir cep telefonunun çalındığı hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi hırsızlık olayıyla ilgili olarak 'İçeriye baba oğul gibi geldiler' dedi.

Olay, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kafede 19 Aralık Çarşamba günü saat 11.25'te meydana geldi. 1'i çocuk 2 kişi, müşteri gibi kafeye girdi. Kucağında 10 yaşlarındaki çocukla içeri giren kişi, büfe sahibi Abuzer Yakut'a tost siparişi verdi. Bu sırada çocuğu kucağından indiren şüpheli, yavaş yavaş kasanın bulunduğu masaya doğru yaklaştı. Yakut, verilen siparişi hazırlarken, şüpheli masada bulunan cep telefonunu çaldı, kafe sahibinin yanına giderek onu oyalarken de çocuğa çantayı çaldırttı. Çocuk 15 bin 150 TL ve 2 yüzük bulunan çantayı montuna saklayarak kafeden çıktı. Diğer şüpheli de arkasından çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Her şeyden habersiz olan Abuzer Yakut, şüphelilerin geri gelmemesi üzerine cep telefonunun ve içinde para bulunan çantasının çalındığını anladı.

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MEĞER TELEFONUMU VE PARA BULUNAN ÇANTAMI ÇALIP GİTMİŞLER"

Kafe sahibi Abuzer Yakut, olayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Müşteri kılığında iki kişi geldi. İçeriye baba oğul şeklinde girdiler. Biri 9 ya da 10 yaşlarında bir çocuk, diğeri ise 21-22 yaşlarındaydı. Çocuk, babası olduğunu düşündüğüm kişinin kucağındaydı. Hatta ben 'kocaman çocuğu niye kucakta taşıyorsun' diye takıldım. Yürüyemediğini, yorulduğunu söyledi ve içeri girdikten sonra kucağından indirdi. Bana tost siparişi verdiler. Ben de tost yapmaya başladım. Sırtım dönük olduğu için ben görmüyorum, onlar o ara içeriyi gözetliyorlar. O arada telefonumla, çantamın olduğu masada önce 22 yaşında olan kişi telefonumu alıyor, sonra küçük çocuk çantamı alarak dışarı çıkıyor. Çocuk dışarı çıkınca da babası olduğunu söyleyen kişi arkasından 'Oğlum gitme dışarısı soğuk' bağırdı ve onun peşinden dışarı çıktı. Ben de havanın soğuk olmasından dolayı çocuğu içeri alacağını düşünerek hiç ilgilenmedim. Meğer çantam ve telefonumu çalıp gitmişler. Çantamda 15 bin 150 TL para, altın ve gümüş yüzüklerim vardı. Bu ay ödemelerim çok olduğundan dolayı o gün evde bulunan yüklü miktardaki parayı yanımda getirdim. O gün ödemelerimi yapmak için bankaya gidecektim. Maalesef hiçbirini yapamadım" dedi.

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KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN BU TÜR OLAYLARDA YER ALMASI BENİ ÜZÜYOR"

Küçük bir çocuğun hırsızlık olayına karışmasından dolayı üzgün olduğunu da söyleyen Yakut, Eğer o çocuk bir an önce yakalanıp, devlete teslim edilmezse geleceğin en büyük hırsızlarından olur. Bu da beni üzüyor. Benim üzüldüğüm çalınan telefonum ya da param değil, onların yaptıkları. Çünkü bunun cezasını onlar çekecek, ben çekmeyeceğim" diye konuştu.

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Durumu polise bildirdiğini ifade eden Abuzer Yakut, kaçan şüphelinin yakalanması için güvenlik kamera kayıtlarının emniyette incelendiğini söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi hırsızlık kafe

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