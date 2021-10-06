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Sultangazi’de aracın kurşunlandığı anlar kamerada

06.10.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de park halinde bulunan araç silahlı bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda park halindeki araca yanaşan silahlı şahsın araca 7-8 el ateş açtığı görülüyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Mehmet İris, 14 yaşındaki kızının çalıştığı iş yerinde işveren tarafından tacize uğradığını iddia ederek durumu ailesine bildirdi. Baba Mehmet İris bunun üzerine kızının çalıştığı iş yerine gitti. Baba Mehmet İris ile işveren arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Baba İris karakola giderek iş verenden şikayetçi oldu. Mahkemeye taşınan olay sonrası işveren iş yerini kapatarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Mahkemeye taşınan ve iş yeri sahibi tarafından baba Mehmet İris’in yaşadığı evin önünde bulunan aracına geçtiğimiz günlerde yapılan silahlı saldırı olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde park halindeki araca yanaşan şahıs elinde bulunan silahla araca 7-8 el ateş açıyor. Sonrasında şahıs oradan uzaklaşıyor.

Aracına yapılan silahlı saldırı ile ilgili konuşan Baba Mehmet İris, “Bundan yaklaşık 2 hafta önce gece saatlerinde 5-6 el ateş ettiler. Sesler yakınımızdan geliyordu. Kalktım evin önüne bakarken yan komşu geldi. Bu araba senin araban mı dedi. Evet benim arabam dedim. Birisi geldi arabaya ateş etti sonra da kaçtı gitti. Uzun boylu şapkalı birisiydi. Ben kamera görüntülerine baktım. Sonra polis ekiplerini çağırdık. Polisler geldi baktı. Şimdiye kadar bir şey çıkmadı. Birinden şüpheleniyoruz. Onunla da şuan mahkemeliğiz “ dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi silahlı saldırı
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