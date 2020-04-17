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Sultangazi'de boş arazide saç tıraşı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de bir kişi yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı.

Sultangazi'de boş arazide saç tıraşı!

Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

BOŞ ARAZİDE TIRAŞ

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.

Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

Kaynak: DHA

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koronavirüs sultangazi

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