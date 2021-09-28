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Sultangazi'de camide uyuşturucu kullanan kişiye sopayla dayak kamerada

28.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de iddiaya göre caminin abdesthanesine giren iki kişi, uyuşturucu madde kullanırken görevlilerin fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Kaçan kişilerden biri görevliler tarafından yakalanarak sopalarla dövüldü. 2 kişinin uyuşturucu kullandığı anlar ve dayak yiyen bir kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Eylül'de İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Hayırlıoğlu Camii'nde meydana geldi.

İddiaya göre, saat 10.00 sıralarında caminin abdesthanesine iki kişi girdi. Üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi çıkaran ikili, daha sonra uyuşturucu kullanmaya başladı. Caminin temizliğini yapmak üzere camiye gelen görevliler, kamera odasını temizledikleri sırada iki kişinin abdesthanede uyuşturucu kullandıklarını fark etti. Gördükleri görüntü karşısında tedirgin olan görevliler, ellerine sopa alarak abdesthaneye doğru yöneldi. Görevlilerin geldiğini fark eden ikili, kaçmaya çalıştı. Kaçan kişilerden biri görevliler tarafından yakalanarak, sopalarla dövüldü. Yakalanan kişinin daha sonra bir fırsatını bularak kaçtı.

"GÖRÜR GÖRMEZ POLİSİ ARADIM"

Caminin daha önce şadırvan musluklarının çalındığını söyleyen Hayırlıoğlu Cami Dernek Başkanı Abdulkadir Tezbaşaran ise, “Hafta sonu olduğu için yeğenlerimle beraber camiye gelerek temizlik çalışması yaptık. Güvenlik kameralarından gençlerin abdesthanede uyuşturucu kullandıklarını gördük. Ben görür görmez polisi aradım. Abdesthaneye gelince de çocuklar kaçmaya kalktı. Yeğenlerim çocukları yakalamak için birkaç tane vurdular. Yetkililere sesleniyorum; Artık bu caminin etrafını çevirsinler. Bize yardım etsinler, biz çevirtelim. Camimizin etrafı çevrilmediği sürece burada uyuşturucu madde kullanan da çok olur, caminin musluklarını çalan da çok olur" diye konuştu.

"İKİ KİŞİNİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI GÖRDÜK"

Dernek başkanı Tezbaşaran'ın yeğeni Furkan Tezbaşaran, "Dayılarımla beraber camiyi temizlemek için gelmiştik. Sonra güvenlik kameralarından iki genç arkadaşın uyuşturucu kullandığını gördük. Tedbir amaçlı elimize birer tane sopa aldık. Yanlarına geldiğimizde kaçmaya çalıştılar. Bizde daha önceden polise haber verdiğimiz için kaçmasınlar diye birkaç tane vurduk. Camimiz de bu tarz olayları çok yaşıyoruz. Uyuşturucu kullanımının yanı sıra daha önce camimizin muslukları çalınmıştı. Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Bu durumdan artık bıktık" dedi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşananlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere iki kişinin abdesthanede uyuşturucu kullanması, görevlilerin elinde sopalarla gelmesi, iki kişinin kaçtığı anlar ile yakalananlardan birinin görevlilerce dövülmesi yansıdı.

(DHA)

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Sultangazi
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