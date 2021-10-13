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  4. Sultangazi'de dehşet! Bina önünde duran 4 kişiye kurşun yağdırdı

Sultangazi'de dehşet! Bina önünde duran 4 kişiye kurşun yağdırdı

13.10.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de akraba 4 kişi, yaşadıkları apartmanın önünde, bir otomobilden kurşun yağmuruna tutuldu. 3 kişinin bacaklarından yaralandığı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen 4 kişi oturdukları sokağa otomobille gelerek bir süre sohbet etti. Apartmana girecekleri sırada, sokağın başında bekleyen başka otomobil yanlarına yaklaştı. Yanlarından geçen otomobilin arka koltuğunda oturan kişi, akrabalara, silahla peş peşe defalarca ateş etti.

3 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan aile yakınları dışarı çıktı. Yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdiler. 3 yaralı, özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi silahlı saldırı
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