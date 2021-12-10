HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de dehşet! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

Sultangazi'de dehşet! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

10.12.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de, karı- koca arasında çıkan kavgada kadın, kocasını bıçaklayarak yaraladı. Anne ve babasının kavgasını ayırmak isteyen çiftin oğulları da elinden aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Oğullarının yaşadığı korkuyla dışarı çıkıp, kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de dehşet! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bir bakkalda yaşandı. İddiaya göre, karı koca olan Nejdet Y. ve Şirin Y. arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Kocasının işlettiği bakkala oğluyla birlikte gelen Şirin Y. ile Nejdet Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şirin Y., elindeki bıçakla kocası Nejdet Y.'ye saldırdı. Saldırı sırasında Nejdet Y., karın boşluğu ve sağ eline aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

18ebde09be5438d5308aeee3e21ce34f

OĞLUNU DA YARALADI

Annesini sakinleştirmeye çalışan çiftin oğulları Emre Y. araya girerek, kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında Emre Y., sağ elinden hafif yaralandı. Oğul Emre Y., yaşadığı korku ile kendini dışarı atıp, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Nejdet Y. ise otomobiline binerek, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

c7634d786a1fa8bc059dbcc473849082

YARALI HALDE HASTANEYE GİTTİ

Yaralı şekilde otomobil kullanarak hastaneye gelen Nejdet Y., burada tedavi altına alındı. Necdet Y.'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

17 yaşındaki dini nikahlı hamile eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu17 yaşındaki dini nikahlı hamile eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu

GÖZALTINA ALINDI

Kocasını ve kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçaklayarak yaralayan Şirin Y., olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Hırsızlıktan aranıyordu, hırsızlık yaparken yakalandıHırsızlıktan aranıyordu, hırsızlık yaparken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.