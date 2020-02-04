Sultangazi'de düğünde çıkan takı kavgasında iki aile birbirine girdi

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde, Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi.

TEKME, YUMRUK VE PLASTİK SANDALYELERLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

İddiaya göre, düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı ile erkek tarafı arasında takıların kimde kalacağı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine tekme, yumruk ve plastik sandalyelerle saldırdı. Gelin ve damadın olan biteni şaşkınlıkla izlediği kavga, salon dışına taştı. Dışarı çıkan iki tarafın kavgası burada da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kavganın ardından gelin ve baba evine dönerken, damat da düğünde takılan para ve ziynet eşyalarını alıp kendi evine gittiği öğrenildi. Kavga eden her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(DHA)

