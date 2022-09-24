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  4. Sultangazi'de feci kaza 'geliyorum' dedi! Tramvayın altında kahreden an

Sultangazi'de feci kaza 'geliyorum' dedi! Tramvayın altında kahreden an

24.09.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de meydana gelen feci olayda 18 yaşındaki Ekrem Bora ve 19 yaşındaki arkadaşı motosikletle seyir halindeyken tramvaya çarptı. 2 gün önce motosiklet alan Bora kazadan yara almadan kurtulurken, Aslan tramvay altında metrelerce sürüklendi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sultangazi'de feci kaza 'geliyorum' dedi! Tramvayın altında kahreden an

Kaza, İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. 2 gün önce motosiklet alan Ekrem Bora(18), arkadaşı İdris Aslan(19) ile birlikte motosikletine binerek yola çıktı. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücü Ekrem Bora, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvaya çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolculuk yapan İdris Aslan (19), tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Tramvay yoluna devam ederken kazadan yara almadan kurtulan Ekrem Bora, tel çitlerden raylara atlayarak, ağır yaralanan arkadaşı İdris Aslan'ı kucaklayıp, kaldırıma taşıdı. Aslan, bir esnafa ait özel araçla yakınlarda bulunan özel hastaneye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Aslan, daha sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan korkunç kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek, tramvaya yoluna doğru savrularak, seyir halindeki tramvaya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle İdris Aslan, tramvayın altına girerek sürükleniyor. Ekrem Bora ve yaya kazanın şokunu yaşıyor. Bora, daha sonra tel çitlerden raylara atlıyor.

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(DHA)


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