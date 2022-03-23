HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de hastane asansöründe ilginç anlar! 10 kişi duvarı delerek kurtuldu

Sultangazi'de hastane asansöründe ilginç anlar! 10 kişi duvarı delerek kurtuldu

23.03.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi asansöründe mahsur kalan kişiler kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki duvarı kırıp açtıkları delikten dışarı çıktılar. 10 kişinin iddiaya göre 45 dakika yardım beklediği belirtilirken açılan deliği fark edenler, merdiven getirip yardımda bulundu. Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.

Sultangazi'de hastane asansöründe ilginç anlar! 10 kişi duvarı delerek kurtuldu

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı. İddialara göre, bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtılar. Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı. Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi.

Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.

Screenshot_2

Screenshot_3

Screenshot_4

Screenshot_5

Screenshot_6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibariyle başladıBakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibariyle başladı
Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!
Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

Sözleri gündem yarattı: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz

Sözleri gündem yarattı: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.