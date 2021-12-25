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  4. Sultangazi'de hastanede herkese korku dolu anlar yaşattı! Tutuklandı

Sultangazi'de hastanede herkese korku dolu anlar yaşattı! Tutuklandı

25.12.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi’de bir kişi elinde taşla özel bir hastaneye girerek adeta dehşet saçtı. şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde bir şüpheli, dün saat 12.30 sıralarında girdiği özel bir hastanede elinde taşla dehşet saçtı.

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YAPTIKLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay yerinde bulunan görevlileri tehdit ederek, teknik ekipmanlara zarar veren ve 1 adet cep telefonunu çalan şüphelinin ayrıca 75. Yıl Mahallesi’nde 9 araca da zarar verdiğini tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

O.Y. adlı edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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