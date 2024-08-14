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  4. Sultangazi'de iğrenç olay! Hamile kadının önünü kesip taciz etti: O anlar kamerada!

Sultangazi'de iğrenç olay! Hamile kadının önünü kesip taciz etti: O anlar kamerada!

14.08.2024 14:32
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sağlık çalışanı hamile bir kadın hastanedeki nöbetinden çıkıp eve dönmek için yolda yürümeye başladı. Arkasından gelen kişinin kendisine yaklaştığını farketmesinin ardından hamile kadın kenara çekilip şüphelinin geçmesini bekledi. Fakat şüpheli hamile kadının önünü kesip taciz etti. Yaşanan iğrenç anlar kameralara yansıdı.

Dün sabah saatlerinde nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti. Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı.

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KOLLARINDAN TUTUP...

Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti; ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı. Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer yandan şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sultangazi cinsel taciz
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