Sultangazi'de ilginç anlar! Fiyatını duyan koştu: 5 liralık halı izdihamı

Sultangazi'de bir mağazanın 5 liraya halı sattığını duyan onlarca vatandaş, iş yerine akın etti. Vatandaşlar izdihamda zaman zaman birbirini ezerken, halılar bitince kalabalık dağıldı.

Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde bir alışveriş mağazası 5. yılına özel bazı ürünlerde indirim yaptı. İndirimlerin yanında 5 TL'ye halı da satacağına duyurdu. Çok sayıda kişi sabah erken saatlerden itibaren mağaza önünde sıraya girdi.

BİR ANDA HÜCUM ETTİLER, İZDİHAM YAŞANDI

Saat 10.30 civarında mağaza kapılarını açtı. Bekleyenlerin bir kısmı içeriye alınırken zaman zaman izdiham yaşandı. İçeride 5 TL'ye satılan halılar bitince ise mağaza sahipleri, mağazanın önüne halı dolu minibüs getirdi. Satış minibüsün önünde de halı almak isteyenler arasında izdiham yaşandı. Halıların bitmesiyle kalabalık dağıldı.

Alışveriş mağazası yetkilisi Ercan Yücekaya "Bu kampanyaları genelde yapıyoruz. Şu an indirimde çok şey var. Halımız 5 TL yetişen alıyor" dedi. (DHA)





