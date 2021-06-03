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  4. Sultangazi'de ilginç anlar! Yakalanan hırsız intihara kalkıştı

Sultangazi'de ilginç anlar! Yakalanan hırsız intihara kalkıştı

03.06.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatı katına hırsızlık amacıyla giren bir kişi, yakalanacağını anlayınca pencereye çıkarak atlayacağını söyledi. Polis bu kişiyi 2 saatlik çalışma sonucu ikna ederken şüphelinin çıktığı pencerede mahsur kalan kedi de itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sultangazi'de ilginç anlar! Yakalanan hırsız intihara kalkıştı

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Alican K. (35), 4 katlı binanın çatı katındaki daireye, kapıyı manyetik kartla açarak girdi. Evde kimsenin olmamasından faydalanan Alican K., içeride değerli eşya aramaya başladı.

SESLERİ DUYUNCA POLİSİ ARADI

Bir bina sakini ise, gelen sesleri duyunca polisi aradı. Alican K., kısa sürede gelen polisi görünce, pencereye çıktı. Şüphelinin 'intihar edeceğini' söylemesi üzerine olay yerine takviye polis ekipleri ile çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi. Mahallede yaşayanlardan kimi sokağa kimi ise, balkona çıkarak yaşananları izlemeye başladı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şişme yatak açtı. Müzakereci iki polis memuru da çatı katına çıkarak, Alican K.'yi ikna etmeye çalıştı. Tüm bunlar yaşanırken evin kedisi, hırsızlık şüphelisinin çıktığı pencerede sıkıştı.

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GÖZALTINA ALINDI

Korkuya kapılan kedi saatlerce kurtulmayı bekledi. Zaman zaman kendisini aşağı sarkıtan Alican K., yaklaşık 2 saatte ikna edildi ve pencereden indi.

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Şüpheli, gözaltına alındı.

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Pencereye sıkışan kedi de kurtarıldı. Mahalle sakinleri Alican K.'yi ikna eden polisleri alkışladı.

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(DHA)

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