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  4. Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 işçi öldü

Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 05:38 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti.

Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 işçi öldü

SULTANGAZİ'de işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti. Olay, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında 02:00 sıralarında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteyner henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İşçiler tarafından fark edilen yangında konteyner kalan işçileri uyaran Mert Şen adlı işçi arkadaşlarını kurtardıktan sonra bulunduğu konteyneri pencerenin küçük olmasından dışarıya çıkamadı.

ARKADAŞLARINI KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ
Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan işçi, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler ile Mert Şen'in akrabaları yaşanan olay nedeniyle gözyaşı döktü.

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanan konteyner uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında yanarak hayatını kaybeden Mert Şen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultangazi Haseki Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 işçi öldü (ek bilgi ve görüntüyle)

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